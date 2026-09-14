Lazio, l'allenatore del Levante: "Ratkov ha fatto bene, ha bisogno di tempo"

Brutta sconfitta per il Levante, che ha perso 2-4 in casa contro il Barcellona. Al suo esordio in Liga non ha inciso Petar Ratkov, partito da titolare e uscito intorno al 60' del secondo tempo. Proprio della prestazione dell'ex attaccante della Lazio ne ha parlato in conferenza stampa Luis Castro, allenatore del club di Valencia. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: "Ratkov ha fatto bene, è un giocatore interessante. È bravo in area di rigore, ma non è tutto: possiede anche altre qualità. È appena arrivato e ha bisogno di tempo; ha commesso qualche errore comprensibile".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03