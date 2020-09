Lazio, Altinier: "Che percorso negli ultimi 4 anni! E sull'amichevole col Padova..."

L'ex attaccante del Padova, Cristian Altinier, ha parlato ai microfoni dell'Agenzia Ufficiale biancoceleste, presentando la partita amichevole prevista oggi pomeriggio ad Auronzo di Cadore (Lazio - Padova, ore 16): "Ricordo ancora quel gol di quattro anni fa in amichevole. Per noi giocatori che non abbiamo calcato la Serie A, segnare contro la Lazio seppur in amichevole è una cosa che non dimentichi".

Che Padova troverà la Lazio?

"Una società seria, che ambisce al salto di categoria per andare in Serie B. La Lazio troverà una squadra quadrata e forte, ovviamente con le dovute proporzioni".

Da quando l'hai affrontata tu nell'estate del 2016, la crescita della Lazio è stata costante.

"I biancocelesti hanno fatto un grande percorso. La Società ha saputo aspettare e valorizzare tanti giocatori: Inzaghi poi è cresciuto tantissimo e ha fatto migliorare tutta la squadra. Immobile infine è stata la ciliegina sulla torta".

I biancocelesti riuscianno a confermarsi anche nella prossima stagione?

"Se confermeranno l'ossatura della squadra, sicuramente saranno molto competitivi anche nella prossima stagione, quando avranno Serie A, Coppa Italia e soprattutto la Champions League".

Hai scelto l'Arzignano per una nuova avventura: cosa ti piacerebbe fare in futuro?

"Ancora mi diverto. Ho scelto l'Arzignano perché è una società ambiziosa che vuole crescere, mi ha voluto a tutti i costi. Per il futuro il calcio è la mia passione, mi piacerebbe rimanere in questo mondo ma non voglio essere dipendente a tutti i costi dal calcio: se qualcuno mi stimerà risponderò molto volentieri, altrimenti farò altro".