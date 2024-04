Lazio, Altobelli incensa Immobile: "È ancora il più forte! Se venisse all'Inter..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile fatica a trovare la via del gol. Il bomber della Lazio non riesce a tornare in quella condizione di spensieratezza che l'ha reso il migliore di tutti i tempi in biancoceleste e uno dei top attaccanti nella storia del calcio italiano. Una vera e propria leggenda che ha smarrito la strada e che, tra critiche e altri pensieri, sembra ogni giorno pagare sempre di più le difficoltà del campo. Ritrovarsi è dunque la parola d'ordine, nonché la speranza dei laziali e di tutti coloro ne hanno sempre riconosciuto le indiscutibili qualità sotto porta, e non solo. Tra questi c'è l'ex attaccante di Juventus e Inter, Alessandro Altobelli che, ai microfoni di Notizie.com, si è detto deluso degli attacchi che il giocatore sta ricevendo e dell'irriconoscenza nei suoi confronti a livello nazionale:

"Mi permetto di fare i complimenti a Immobile per la sua carriera, i gol e le classifiche dei cannonieri vinte. Sono rimasto deluso dalla contestazione e dal momento in cui è stato messo in panchina come una scartina. È ancora un attaccante forte, se ha la piena fiducia del tecnico può fare bene. In Serie A è uno dei più forti e faccio fatica a vederlo fuori dai titolari. Il derby per rinascere? Lazio-Roma è un derby molto sentito come quello di Milano. Sicuramente la vittoria conterà tanto sia per la classifica che per i singoli giocatori. Su Immobile bisogna capire quali sono le scelte della società e dell'allenatore. Se per loro l’addio è certo, allora il gol in questa partita varrebbe per i punti e non per il futuro. Se, invece, vogliono delle conferme sarebbe bello se magari riuscisse a segnare".

IMMOBILE ALL'INTER - "Chi va all’Inter in questo momento trova terreno fertile. Non c’è un giocatore che non rende. Quindi posso dire solo una cosa: magari".