Lazio, Amarildo: "I tifosi un dono di Dio. Felipe Anderson ha qualcosa in più"

Partita estremamente importante per la Lazio quella contro l'Inter. Davanti alla squadra di Simone Inzaghi, i biancocelesti hanno un'occasione per vincere nello scontro diretto e soprattutto per guadagnare punti fondamentali per la classifica. Così, a pochi minuti dal match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel l'ex biancoceleste, Amarildo: “Sono molto felice di vedere questa partita, molto importante per la Lazio, tornare a vedere la mia squadra del cuore, e l’amore dei tifosi che ho ricevuto. La gente in Brasile mi chiede 'come mai stai nel cuore della gente laziale', io credo che sia un onore di Dio perché in quell’anno ho fatto 8 gol al Flaminio e ho sempre parlato di Dio. Ho sempre ricevuto i miei tifosi come fratelli. Felipe Anderson? E’ un mio amico, particolare, credo che abbia qualcosa in più e in una partita come questa può fare la differenza, sta nel cuore e volontà sua. Credo che andrà in campo e farà una grande partita. La partita è difficile ma credo che se la Lazio entra in campo, credo che sia una partita in cui possiamo far bene".