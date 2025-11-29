Lazio, Ambrosini sul mercato e sull'importanza di Guendouzi

Massimo Ambrosini, presente a San Siro per Milan - Lazio, ha detto la sua sul momento che stanno attraversando i biancocelesti

In questi minuti di avvicinamento alla sfida tra Milan e Lazio, Massimo Ambrosini ha detto la sua sul momento dei biancocelesti ai microfoni di Dazn. Le considerazioni dell'ex calciatore: "Anche la Lazio è una squadra che ha attraversato un inizio di stagione estremamente particolare col merito e che probabilmente Sarri non ha digerito".

"Arriva a San Siro però, con grandissimo equilibrio nonostante gli infortuni perché è stata falcidiata dagli infortuni. Le ultime prestazioni sono state fatte bene, con scioltezza anche”.

"Guendouzi? Il centrocampo è orfano di Rovella e Cataldi, Basic è stato reintegrato. Guendouzi oltre a esser forte è il termometro a livello emotivo della squadra".

