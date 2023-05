Lazio, Anastasi: "Basta con questo pessimismo. Sul futuro di Milinkovic..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si trova davanti a quello che può essere considerato il matchpoint della stagione, nonostante il periodo della squadra di Sarri non sia dei più rosei. A cercare di calmare la situazione e togliere un po' di pessimismo ci ha provato lo scrittore e giornalista di fede biancoceleste Filippo Anastasi, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel:

"Penso che intorno alla Lazio serva positività, c’è troppa paura. A me la prova contro il Lecce mi è sembrata una prova di ottima fisicità, le critiche alla condizione della squadra sono state spezzate da quell’ultima mezz’ora. Le altre farebbero carte false per essere nella nostra posizione: con i punti di vantaggio e il nostro calendario. Sono tornati Milinkovic e Immobile, Luis Alberto è diventato il più grintoso della squadra. Sono note positive. Farei solo piccoli ritocchi come Patric terzino o al posto di uno dei due centrali, fisicamente sta bene. A Udine troviamo una squadra senza motivazioni e con i nostri stessi problemi. Non mi spaventano. L’arbitro, finalmente, sarà uno all’altezza. La partita andrà dominata. A Milinkovic c'è solo da essere grati per quello che ha fatto sia negli 8 anni, sia per il modo in cui si è trasferito alla Lazio. Non so come andranno poi le cose in futuro, ma il bene della Lazio viene davanti a tutto. Spero che contro la Cremonese giochi Radu, se lo merita e vorrei che a fine carriera occupi il ruolo di raccordo tra società e squadra, vista la sua importanza nello spogliatoio. Berardi per il futuro? È un nome da aereoporto!”