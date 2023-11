Lazio, anche Almeyda si unisce agli auguri per Conceição: il messaggio

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Oggi è il compleanno di Sérgio Conceição, ex giocatore della Lazio e attuale allenatore del Porto. La società biancoceleste sui social ha fatto gli auguri al portoghese, che a Roma ha vinto praticamente tutto dal 1998 al 2000. Sotto il tweet, però, è apparso anche il commento di un altro ex, ovvero Matías Almeyda, che ha scritto: "Tanti auguri amico mio". Insieme hanno vissuto momenti speciali, e l'ex centrocampista argentino non ha dimenticato il rapporto che avevano.