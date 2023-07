Lazio, anche Ibanez ad Auronzo: lo sfottò fa impazzire i tifosi - FOTO

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Come un fulmine a ciel sereno, c'è chi ci avrebbe scommesso e chi ne rimane incredulo. Le tradizioni romane sembrano arrivare anche sotto le Tre Cime di Lavaredo, dove la Lazio sta disputando il suo sedicesimo ritiro consecutivo sotto gli ordini di Maurizio Sarri. Tra un allenamento e l'altro, i tifosi biancocelesti si godono anche il panorama e i paesaggi che Auronzo di Cadore offre. Infatti, dopo la seduta d'allenamento mattutina, i supporter della Lazio si sono lasciati andare ad un simpatico siparietto. Vicino al campo dello Zandegiacomo, dove il tecnico toscano dirige gli allenamenti, è spuntato su un palo uno sticker molto simpatico che coinvolge, ancora una volta, la Roma di Mourinho, ma il protagonista non è l'allenatore portoghese. Sì perché, come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, è spuntato Roger Ibanez. Nello sticker, riportato qui sotto, si legge: "Ancora tu... Roger Ibanez", inciso sullo sfondo biancoceleste. Il difensore della Roma è stato negli ultimi due anni il grande protagonista dei derby della Capitale, ma soprattutto anche nella finale di Europa League, persa contro il Siviglia ai calci di rigore. Saranno anche lontani da Roma, ma i laziali non dimenticano chi ha reso ancora più divertente la stagione della Lazio.