Lazio, anche la società ricorda la Coppa Italia contro l'Atalanta - FOTO

I successi ottenuti sul campo restano nella storia e vengono ricordati ogni anno come giusto che sia. Proprio quattro anni fa la Lazio vinceva la sua settima Coppa Italia nella finale contro l'Atalanta. A tal proposito la società ha condiviso un post sul proprio profilo ufficiale con un'istantanea della squadra al momento della premiazione seguita da questa didascalia: "Milinkovic e Correa, tutto nel finale, la Coppa Italia è nostra per la 7ª volta". Molteplici i commenti dei tifosi. Alcuni ricordano il fallo di mano di Bastos "paragonabile alla mano di Maradona" secondo un tifoso mentre altri si sono focalizzati sulle giocate dei due marcatori "Correa palesemente posseduto dallo spirito di Maradona sul secondo gol", "Sergio sei questo e non dimenticheremo mai" si legge scorrendo tra i commenti. Insomma una gioia ancora tangibile per tutto il mondo biancoceleste.