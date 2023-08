Lazio, anche Pedro in Paideia per accertamenti: le condizioni

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

Visite d’idoneità per Isaksen, controlli strumentali per Pedro. Lo spagnolo, mentre sono in corso gli esami del neoacquisto danese, è arrivato in Paideia per svolgere degli accertamenti alla caviglia. Dopo l’amichevole con l’Aston Villa non si è più allenato coi compagni, ieri sera non era nemmeno in panchina contro il Girona. Non dovrebbe comunque essere un problema importante. La ripresa è fissata per mercoledì, Pedro potrebbe rimanere qualche giorno in più a riposo.