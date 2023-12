Lazio, ancora fiducia a Immobile: un altro traguardo in arrivo per il capitano

RASSEGNA STAMPA - Non è stato un avvio di stagione semplice quello di Immobile e di tutta la Lazio in generale. Squadra undicesima in campionato e Ciro fermo a 7 gol in tutte le competizioni. La fiducia della società c'è sempre. Questa sera al Castellani serve a tutti i costi una vittoria per sollevare il morale e trovare un po' di serenità almeno nel periodo delle feste.

Come riporta Il Corriere dello Sport, contro l'Empoli, il capitano potrebbe tagliare l'ennesimo grande traguardo in biancoceleste. Il 17 infatti dovrebbe centrare la 300ª partita da titolare in Serie A. Sarà lui a guidare l'attacco come successo spesso nell'ultimo periodo, ai suoi lati ci saranno Zaccagni e Felipe Anderson.

Sarri ha in testa solo un obiettivo per il suo capitano: ricondizionarlo atleticamente. Nell'ultimo mese e mezzo, ha praticamente sempre giocato. Sta ritrovando minuti e condizione. Contro l'Inter ha dato battaglia praticamente da solo alla difesa nerazzurra correndo per oltre 11 chilometri. Fiducia e rispetto per Ciro, sarà ancora lui a trascinare la Lazio.