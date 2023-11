Lazio, ancora Milinkovic: il centrocampista entra dalla panchina e segna - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Non si smentisce Milinkovic, neanche in Arabia. Il Sergente, che quest'estate ha lasciato la Lazio per trasferirsi all'Al Hilal, si è reso protagonista anche nella giornata di oggi segnando il suo quinto gol stagionale. Subentrato dalla panchina, ha preso parte alla goleada inflitta all'Al Hazm realizzando prima l'assist per l'8-0 e poi infilando in rete, con una botta ravvicinata, il non e ultimo gol del match.