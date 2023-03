Lazio, Anderson stupisce Oddi: "Se ne parla poco, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sta per tornare la Serie A, il prossimo impegno della Lazio sarà col Monza in trasferta. L’appuntamento è domenica alle 15. Riparte la corsa Champions, obiettivo importantissimo per i biancocelesti che, ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha commentato così: “I rischi di Monza-Lazio sono attribuibili a nostri errori o leggerezze. I biancocelesti hanno il dovere di andare in Champions, la situazione è chiara. Hai dimostrato il tuo valore contro squadre di primissima fascia e adesso, come squadra, devi entrare nelle prime 4. Bisogna continuare a lottare fino alla fine, le carte in regola – a maggior ragione con una gara a settimana – ci sono tutte. Ora c’è la responsabilità di arrivare all’obiettivo. Prima c’erano delle difficoltà oggettive per le tre partite a settimana. Per altri ci sono ancora, non per la Lazio. Bisogna responsabilizzare i giocatori: senza il quarto posto la stagione sarebbe fallimentare”

FELIPE ANDERSON - “Se ne parla poco di Felipe, ma in realtà è una delle più belle conferme di questa stagione. Lo vedo veramente più ‘giocatore’. Completo, maturo. Bisogna ricordare che la Lazio ha fatto a meno di Immobile a lungo, senza avere un sostituto di ruolo. E non è scontato che lui si sia immedesimato così bene in quel ruolo, tanto da aiutare concretamente la squadra ad ottenere risultati importanti, soprattutto contro le ‘big’, in assenza di Ciro Immobile”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE