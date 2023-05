Lazio, Anellucci: "Ieri contava solo vincere. Sarri-Tare? Penso che Lotito..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di di New Sound Level, nel corso della trasmissione di Francesco Scarcelli, il direttore generale del Trapani e agente Fifa Claudio Anellucci si è espresso in merito alla partita vinta dalla Lazio contro il Sassuolo, concentrandosi poi sulle prestazioni di alcuni singoli:

"Era importante vincere, non il come. Dopo 30’ la Lazio poteva stare 3-0 se avesse realizzato le occasioni a disposizione. Questa è una delle cose su cui Sarri dovrà lavorare. Le tante occasioni vanno realizzate. Il Sassuolo ha fatto 5 gol a Milano e 4 a Roma, non è una squadra facile da battere. Il mister le azzeccate tutte, mettendo Lazzari titolare senza dare possibilità a Laurienté di essere massacrante come di solito è. Mi è piaciuto Basic com’è entrato, nonostante il gol. Siamo in un momento della stagione importante, fino a oggi è stato fatto qualcosa di straordinario, nonostante i punti lasciati per strada. Occhio all’Atalanta che arriverà da dietro e lotterà per il quarto posto"

SINGOLI - Milinkovic fuori contro il Milan? Sì, ma non per punizione. Le ultime prestazioni hanno lasciato molto a desiderare. Un altro giocatore che manca è Immobile, ieri la Lazio per lunghi tratti ha giocato in dieci. Chi ha avuto una grande crescita è Cataldi. In determinate partite l’ho trovato molto frenetico, ma ultimamente è migliorato anche su questo, penso che ci abbia lavorato. Nelle ultime partite si è sentita la sua assenza, questo vuol dire che ormai è importante. Secondo me, però, qualcosa in quel ruolo andrà fatta".

SARRI - TARE - "Ieri sera durante la conferenza stampa di Sarri si è compreso che ormai è il rapporto con Tare è terminato, che non possono andare avanti. Questa, credo, sia la promessa che ha avuto l’allenatore dalla società. Giuntoli? Lo escludo in ogni situazione. Lotito non metterebbe mai un d.s così vicino all’allenatore".