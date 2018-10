Lazio, Anellucci: "L'Inter ha meritato contro i biancocelesti. Leiva? Troppo importante..."

La Lazio è uscita sconfitta contro l'Inter ed ora punta alla partita contro la SPAL in programma il prossimo 4 novembre. Per fare una panoramica sul momento dei capitolini l'agente FIFA Claudio Anellucci è intervenuto su RMC Sport: "La Lazio in questi anni ha dimostrato di vincere anche con le big, sebbene lo score non sia positivissimo. L’Inter lunedì ha meritato di vincere, ha la squadra più forte. Nessuno si è scandalizzato quando Garcia ha detto lo stesso in EL. Luis Alberto può partire a gennaio, credo per andare in terra andalusa. Lucas Leiva è un giocatore invece troppo importante per la Lazio. Immobile sposta gli equilibri di questa squadra".