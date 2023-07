Lazio | Anellucci: "Milinkovic in Arabia? Cifre folli, la FIFA deve intervenire"

Fonte: TMW Radio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milinkovic è sempre più vicino a lasciare la Lazio per l'Arabia. Il Sergente ha accettato l'offerta dell'Al-Hilal seguendo la scelta fatta da Brozovic e che potrebbe fare anche Pogba. Claudio Anellucci a TMW Radio ha commentato queste decisioni: "Sono cifre folli, quelle di Milinkovic so di numeri ben diversi, ossia di almeno 33 mln all'anno. Sono cifre che fanno tremare i polsi e uccide il mondo del calcio. Spero che questa giostra ridicola alla rincorsa delle figurine finisca presto. Trovo assurdo che la FIFA non metta fine a una vergogna come questa".

Le mosse biancocelesti

Il procuratore ha confermato che con i soldi incassati dalla cessione del serbo, i biancocelesti si catapulteranno su Zielinski: "So che ci sarà un affondo della Lazio per Zielinski a breve. Penso che il Napoli non possa chiedere meno di 25 milioni".