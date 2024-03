Lazio, Anna Falchi dispiaciuta: "Sarri? Sportivo vero, ma non me l'aspettavo"

TUTTOmercatoWEB.com

Anna Falchi, grande tifosa della Lazio, è rimasta veramente senza parole dopo le dimissioni presentate da Maurizio Sarri. Ai microfoni di Tag24.it ha espresso tutto il suo dispiacere nel vedere andare via il tecnico biancoceleste: non si aspettava una decisione così pesante. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Dimissioni di Sarri? Non me lo aspettavo proprio. Sono molto dispiaciuta ma se la squadra non lo segue più che deve fare. Lui non ha mai guardato i soldi, è uno sportivo vero. Sono però molto dispiaciuta perché non era il momento di abbandonare. Non mi aveva dato l’idea dallo stadio di una squadra distante dal tecnico. Lui più che allenare la squadra non può fare, sono i giocatori che vanno in campo ed evidentemente non ci hanno creduto. Sembra che sia diventata una moda l’ex giocatore in panchina. Dicono ‘se è andata bene alla Roma può andare bene alla Lazio’ ma questa non è una certezza. Un giocatore che ci ha giocato potrebbe dare qualcosa in più ma io mi auspico davvero che le cose si rimettano a posto con Sarri. Sarri e la squadra ci hanno fatto sognare con partite meravigliose in Champions League, non dobbiamo dimenticarcelo alla prima crisi. La squadra non è da Champions, ma questo non è il momento di mollare e dobbiamo starle vicini".