Lazio, Anna Falchi scalpita per entrare all'Olimpico: "Devo vedere..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anna Falchi non vede l'ora di entrare all'Olimpico e godersi Lazio - Roma. Intercettata dalla nostra redazione fuori dallo stadio Olimpico a qualche minuto dal fischio d'inizio, ha voluto lasciare solamente un commento veloce. Tanta adrenalina e la voglia di non perdersi neanche un minuto dello spettacolo che i biancocelesti regaleranno prima dell'avvio del match. Ecco le sue parole: "Facciamo presto eh. Devo andare a vedere le coreografie, il derby è il derby. Sempre forza Lazio, solamente questo".

