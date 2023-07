Lazio, Anna Falchi: "Spero resti Immobile. A centrocampo vorrei..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Showgirl, presentatrice e grande tifosa della Lazio, Anna Falchi è intervenuta ai microfoni di Libero per parlare, anche, della sua squadra del cuore. Il tema trattato, in particolar modo, è quello del mercato, con la Falchi che si augura una permanenza di Immobile tra le fila della Lazio. Dall'entusiasmo per il secondo posto della scorsa stagione, è passata alla preoccupazione per un mercato che sarebbe in ritardo rispetto alle aspettative. Il suo sogno? Zielinski in biancoceleste.