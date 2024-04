Lazio, Antonelli: "Il ciclo Sarri era finito. Ecco il piano per l'estate"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'agente sportivo, Stefano Antonelli, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la decisione della Lazio di cambiare puntare su Tudor dopo l'arrivo di Sarri, buttando un occhio anche sui possibili movimenti estivi:

"Il ciclo di Sarri ci sta che fosse finito. Ma reciprocamente, non solo per la Lazio quindi, avrei portato questa situazione in fondo per poi decidere il nuovo allenatore. Forse si è accelerato troppo, mancava poco alla fine e la Lazio avrebbe fatto gli stessi risultati. Però ci sarebbe stato più tempo per riflettere, in estate la Lazio rinnoverà molto e avrebbe scelto l'allenatore più voluto. Non è un discorso contro Tudor, assolutamente. Io avrei però aspettato, i risultati sarebbero stati quelli comunque. Ci si aspettava tanto perché aveva fatto tanto prima, ma non aveva l'organico per fare quello che ha fatto in passato".