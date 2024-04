Lazio, aprile un mese di fuco. Il derby e due volte la Juve: tutti gli impegni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ennesimo tour de force sta per avere inizio. Questa sera all'Allianz Stadium la Lazio scenderà in campo contro la Juventus per il primo dei sei appuntamenti di questo mese, la semifinale d'andata di Coppa Italia. Una sfida alla quale seguirà il prossimo sabato - 6 aprile alle 18.00 - il derby della Capitale contro la Roma, il terzo in questa stagione. Per due venerdì consecutivi, poi, i biancocelesti scenderanno in campo all'Olimpico contro la Salernitana - 12 aprile alle 20.45 - e al Ferraris contro il Genoa - 19 aprile alle 18.30 -. Il 23 aprile sarà di nuovo il turno della Juventus, nel terzo impegno in meno di un mese, quando le due squadre si giocheranno l'accesso alla finale della coppa nazionale sul terreno dell'Olimpico. Chiuderà il mese la gara casalinga contro l'Hellas Verona, per la quale sono ancora da stabilire data e orario.