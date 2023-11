Lazio, Arianna ricorda Mihajlovic: "Non verrà dimenticato. Aveva due grandi amori..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuta in occasione della premiazione alla Hall of fame del calcio italiano, Arianna Mihajlovic ha ricordato suo marito Sinisa, scomparso lo scorso dicembre: “Aveva due grandi amori: la famiglia e il lavoro. E’ stato un uomo eccezionale, sia come marito che come padre. Il vuoto che ha lasciato è enorme". La signora Mihajlovic, che donerà al Museo del Calcio due cimeli quali la maglia d’allenamento con le iniziali di Sinisa e la maglia che il Bologna ha donato alla famiglia dopo la sua morte, ha poi aggiunto: “Non verrà dimenticato facilmente“.