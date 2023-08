Lazio, ‘arigatō’ Kamada: il benvenuto dei tifosi al ‘sensei’ del centrocampo

‘Arigatō Kamada’. Un benvenuto caloroso quello che il popolo biancoceleste ha riservato al nuovo acquisto della Lazio. Il giapponese ha dato una scossa al mercato e risollevato in parte gli animi, è volato nella Capitale dopo l’avventura all’Eintracht Francoforte ed è pronto per iniziare una nuova e entusiasmante esperienza. In attesa di presentarsi e conoscere i suoi nuovi compagni, il centrocampista ha rotto il ghiaccio con i supporter. Un bagno di folla virtuale quello che ha ricevuto, tantissimi i commenti che i tifosi hanno lasciato e continuano a lasciare sotto i suoi post e a quelli dei profili ufficiali del club. ‘Daje Samurai’ è quello più frequente, alcuni per metterlo a proprio agio hanno optato per il saluto tipico del suo paese accompagnato dalle bandiere. Altri lo hanno definito addirittura ‘sensei’, termine onorifico che significa ‘insegnante’ o ‘maestro’. Un'ondata d'affetto incredibile, che sia d'incoraggiamento per il suo percorso.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE