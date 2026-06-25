Lazio, nuovo arrivo in vista per le giovanili: tutti i dettagli
25.06.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio si avvicina a un nuovo acquisto per le giovanili. Si tratta di Andrea Tacchi, attaccante classe 2010 e capocannoniere dell’Under 17 che ha vestito la maglia del Frosinone (due anni fa) e del Savio. Come riportato da Gazzetta Regionale, i biancocelesti sarebbero in vantaggio su tutte le altre squadre per farlo arrivare a Formello in vista della prossima stagione.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.