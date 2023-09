Lazio, Ass. Veloccia: "Flaminio? Siamo sempre disponibili, ma Lotito..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Negli ultimi giorni è tornata prepotentemente in auge l'ipotesi Flaminio come nuova casa della Lazio. Ne hanno parlato sia il presidente biancoceleste Claudio Lotito sia il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e a tal proposito può essere piuttosto significativo l'intervento dell'Assessore all’Urbanistica della Capitale, Maurizio Veloccia a Radio Roma Sound fm90. Ha spiegato come stanno le cose allo stato attuale. Ha parlato dei colloqui avvenuti con il patron laziale un anno fa, ma al contempo ha rimarcato che rispetto ad allora non ci sono stati ulteriori incontri e di conseguenza nessuno sviluppo. Nonostante ciò ha aperto nuovamente la porta al numero uno laziale. Non ha però nascosto che al vaglio ci sono anche altre soluzioni come quella intavolata con il Credito Sportivo e Cassa Depositi. Al momento non c'è nulla di ufficiale però. La priorità è riqualificare il Flaminio al più presto possibile grazie ad un progetto serio ed in linea con le nuove disposizioni ambientali.