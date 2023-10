Lazio - Atalanta, che gaffe de Il Romanista: il post farlocco - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo che la Roma ha ufficializzato un contratto di sponsorizzazione biennale con Riyadh Season, proprio nel momento in cui la capitale saudita è in corsa con Roma e Busan per l'assegnazione di Expo 2030, i tifosi giallorossi vedono arabo dappertutto. Alla fine di Lazio - Atalanta Il Romanista ha pubblicato un articolo che svelava una fantomatica sponsorizzazione del club biancoceleste con un socio del programma per Expo 2030 di Riyadh, con annesso screenshot dei cartelloni pubblicitari durante un'azione della partita. La realtà però è ben diversa e la spiegazione ha del comico: lo screen pubblicato proviene da un sito pirata, che ha sovrascritto i cartelloni pubblicitari reali (con i parteners commerciali della Lazio) con sponsor arabi. Praticamente nella redazione de Il Romanista è stato fatto un doppio autogol: da un lato si è cercato falsamente di accusare la Lazio di una condotta già tenuta dalla Roma, dall'altro è stato pubblicato uno screen tratto da un sito pirata. Tra l'altro in un periodo di forte lotta alla pirateria nel calcio. E pensare che in passato Il Romanista ha anche ricevuto fondi pubblici destinati all'editoria.

