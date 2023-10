Lazio-Atalanta, dove vedere il match in tv e streaming

Messa da parte la vittoria in Champions League contro il Celtic, la Lazio è pronta a ripartire in campionato. Domenica all'Olimpico arriverà l'Atalanta, il calcio d'inizio è in programma alle 15 e la sfida sarà valida per l'ottava giornata di Serie A. I biancocelesti si avvicinano al match con l'umore e lo spirito giusto, determinati a proseguire sulla scia della notte di Glasgow per dare una svolta alla stagione fin qui piuttosto deludente. La partita sarà trasmessa in esclusiva du Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

