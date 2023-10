Lazio - Atalanta, Gasperini: "Partita compromessa!". Poi attacca Lookman...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della partita vinta dalla Lazio, per 3-2, contro l'Atalanta è intervenuto ai microfoni di Dazn, l'allenatore bergamasco Gasperini per commentare la prestazione dei suoi ragazzi e facendo un particolare riferimento a un giocatore come Lookman:

"All'inizio siamo partiti piano, subendo subito un gol subito. Abbiamo compromesso la partita nei primi 15', poi siamo cresciuti, abbiamo fatto bene rimontando la gara. Nel finale qualcuno ha accusato la fatica e non ci siamo fatti trovare pronti in occasione del terzo gol. Paghiamo la poca prontezza da parte di alcuni, nel complesso è stata una buona gara. L'Atalanta ha fatto una buona partita, l'abbiamo compromessa con gli episodi, ma la partita è stata di spessore e siamo rammaricati. Indubbiamente alcuni ragazzi appena arrivati hanno bisogno di tempo per giocare a questi livelli, continuiamo giocare con un nucleo di ragazzi che abbiamo da anni, a cui si è aggiunto Kolasinac. Arrivare da Lisbona venerdì mattina e domenica giocare a Roma alle 15.00 fa accusare un po' di fatica. Il terzo gol che abbiamo preso è a squadra schierata, poi è normale che volevamo vincere, dopo una rimonta così avevamo ancora tempo per portare a casa i tre punti. Sul gol di Vecino siamo fermi sul gioco aereo e poi lui impatta bene il pallone, facendo una gran girata. In settimana abbiamo dovuto fare tre partite di spessore con gli stessi giocatori, ma nonostate questo anche dopo il terzo gol abbiamo reagito".

Gli ingressi dalla panchina e il caso Lookman

"Koopmeiners aveva un risentimento, era rischioso metterlo titolare. Scamacca e De Keteleare hanno bisogno di giocare e trovare minutaggio, sono stati meno brillanti. L'ingresso di Lookman è stato l'unico negativo. Mi è sembrato seccato dall'esclusione, non era allineato con i compagni, come se per uno come lui non fosse normale entrare dalla panchina".

Gasperini ha analizzato la sfida anche in conferenza stampa: "Oggi alcuni giocatori hanno fatto una prestazione molto valida, qualcun altro meno buona. Però l'atteggiamento è stato positivo, anche da chi è entrato a gara in corso. L'unica cosa che l'Atalanta non si può permettere è avere dei giocatori in mezzo al campo non attivi. Per il resto è stata una prestazione di livello. Abbiamo rimontato la Lazio dopo un inizio difficile dove i biancocelesti andavano al doppio di noi. Il primo gol ce lo siamo fatti noi su calcio d'angolo, il secondo è stato frutto di un contropiede perfetto. Siamo cresciuti sul gioco, quando abbiamo raggiunto il pareggio avevamo buona fiducia di poter vincere la partita".

"Quest'Atalanta prende gol nei primi 10'? Tallone d'achile che ci portiamo dietro da tempo. Le partite che compromettiamo è quando abbiamo degli inizi un po' così, di sbandamento. Oggi eravamo stati capaci di rimontare, di mettere dei buoni presupposti. In queste giornate facciamo fatica, lo sappiamo, cerchiamo di porre rimedi. Oggi su calcio d'angolo è stato un gol pesante quello che abbiamo preso. Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno: dopo Juve, Sporting Lisbona e qui all'Olimpico, riuscire a fare una buona prestazione e rimettersi in partita... insomma, bene. Chiaro che siamo dispiaciuti per l'episodio del gol preso, che è sicuramente evitabile. Però bisogna guardare anche le cose belle".

"Non abbiamo mai rinunciato. Non è facile, c'era anche caldo. Di sera sarebbe stato più facile anche recuperare per i ragazzi, ma non erano quelle tre ore che potevano spostare. Siamo a ottobre e fa ancora molto caldo, è questa l'anomalia vera. Non ho particolari cose in questo senso, alcuni hanno finito sfiniti dalla fatica però sono stati in campo bene. Sono molto contento per l'ennesima prestazione di questa squadra. Nuovi? Qualche volta fanno molto bene, altre c'è anche l'avversario di mezzo. L'importante è che abbiano lo spirIto, che prendano dalgi altri esempio di concentrazione, attenzione, per noi ogni partita è durissima. Quando c'è questo, si accetta anche l'errore".