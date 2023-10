Lazio-Atalanta, i tifosi scuotono i biancocelesti: “Vogliamo cattiveria e coraggio”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora un po’ di attesa per Lazio-Atalanta, il fischio d’inizio all’Olimpico è alle 15. Una gara importante, per la situazione che stanno attraversando i biancocelesti ha un peso specifico e richiede maggiore responsabilità. Il tecnico l’ha definita “la partita dell’anno”, l’ennesima chance per uscire dalla crisi e ritrovare quel guizzo e quella compattezza che lo scorso anno hanno portato al secondo posto. I tifosi non hanno mai smesso di supportare la squadra, ma vogliono vedere qualcosa di più. Da settimane, sui social, a gran voce chiedono più concentrazione e determinazione in campionato. “Vogliamo la vittoria, col cuore su ogni pallone” si legge sotto all’ultimo post della società. Altri aggiungono: “Coraggio”, “l’ultimo sforzo prima della sosta”. Vincere è la parola d’ordine, non sono ammessi passi falsi.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE