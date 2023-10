Lazio - Atalanta, la Nord "richiama" la squadra in campo: il siparietto a fine gara

La Lazio mette in pausa il campionato, in vista dello stop per le nazionali, nel modo più dolce possibile. La squadra di Sarri, dopo il successo all'ultimo respiro contro il Celtic in Champions League, torna a vincere anche in campionato in una gara che è stata battaglia per 90 minuti contro l'Atalanta. Decisiva l'autorete di De Ketelaere e i gol di Castellanos e Vecino. Al termine del match la squadra ha prima imboccato la via dello spogliatoio per poi tornare in campo, "richiamata" dai tifosi, per festeggiare sotto la Curva Nord un successo bellissimo e fondamentale.