Lazio - Atalanta, Musso: "Immobile va rispettato, ma non ci fa paura"

Juan Musso non teme Ciro Immobile. Il portiere dell'Atalanta ha detto ai microfoni di DAZN, in attesa di scendere in sul terreno dell'Olimpico, che non lo spaventa avere il top scorer all-time della Lazio: "Giocare contro Immobile? Noi ci prepariamo al massimo per affrontare tutti perché il campionato è pieno di attaccanti fortissimi come lui. Va rispettato, ma ho fiducia nei miei compagni e in me stesso. Cercheremo di fare una buona partita".

Il portiere della Dea è intervenuto alle telecamere di Sky Sport: "La classifica dice che siamo tutti lì, non ci tiriamo indietro, ma ogni partita fa storia a sé. Abbiamo fatto buone prestazioni in casa e fuori, non abbiamo molti pensieri a riguardo. Pensiamo solo a far bene contro un avversario forte. Immobile? È un grande attaccante, ma abbiamo anche noi i punti di forza. Rispettiamo la Lazio, ma siamo qui per fare la nostra partita".