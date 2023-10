Lazio - Atalanta, Sarri a LSC: "Vecino un assegno circolare. I cambi ci hanno dato vitalità"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una vittoria importantissima e fodnamentale quella conquistata dalla Lazio all'Olimpico. 3-2 all'Atalanta firmato dall'auotorete di De Ketelaere, il gol di Castellanos e il sigillo finale di Vecino. Al termine della gara ecco l'analisi di mister Sarri ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo fatto primi 25-30 minuti su livelli elevatissimi con il rammarico di non aver chiuso la gara. Dispiace aver preso il gol del 2-2 in un momento in cui la gara sembrava sotto controllo. I ritmi della prima mezz’ora non erano ripetibili, per fortuna i cambi ci hanno dato vitalità e abbiamo fatto gli ultimi 20 minuti di buon livello”.

VECINO - “Avere a disposizione Vecino è un assegno circolare. Può avere un mese in cui decade di condizione ma negli altri nove ci puoi fare affidamento, ha fatto un’ottima gara mercoledì e oggi ha fatto mezz’ora di altissimo livello. Per me non era pensabile cederlo a fine state”.

CASTELLANOS - “Taty ha fatto bene. È in crescita, caratterialmente è molto forte ha grande applicazione anche in allenamento. Per me ha ancora margine di crescita”.

CLASSIFICA - “Nelle ultime 8 gare, le prime due le lascio fuori, abbiamo fatto trasferte contro Juve, Napoli, Milan e Celtic affrontando l’Atletico Madrid e l’Atalanta in casa e abbiamo fatto 14 punti. Tutte le difficoltà di cui si parla mi sembrano esagerate, togliendo le prime due gare in cui le responsabilità sono le nostre”.

DIFESA - “Quando le condizioni climatiche sono queste il cervello ti va in acqua e l’applicazione difensiva ne risente più delle giocate offensive”.