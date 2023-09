Lazio, atleticamente sei perfetta: il dato dominante in Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'inizio si stagione è stato complicato sotto molteplici aspetti. L'attacco dello spazio, la solidità difensiva e l'equilibrio sono i problemi sottolineati anche da Sarri in queste settimane. C'è un aspetto, però, in cui la Lazio si è rivelata superiore rispetto gli avversari: quello atletico. Esattamente come nella scorsa stagione, infatti, i biancocelesti sono la squadra che corrono di più nel campionato di Serie A. Come emerge dai dati pubblicati dalla Lega, nessuno copre il campo come lo fa la Lazio. Sono 116,705 i km percorsi in media a partita, due in più rispetto al Monza (114,698 km) secondo in questa speciale classifica. Ma non solo.

Una Lazio ad alto ritmo: corre e scatta come nessuno, ma non cammina mai

Entrando maggiormente nel dettaglio, infatti, la Lazio domina anche dal punto di vista della corsa. Sempre ragionando in media, i numeri mettono in mostra una rosa in grado di percorrere 68,750 km a match, ancora una volta superiori ai brianzoli, anche in questo secondi nella graduatoria (67,124 km). Una statistica già così sufficiente per mostrare le capacità atletiche della Lazio, incrementate dalla distanza media in fase di scatto. La squadra di Sarri, infatti, primeggia anche sotto quest'ultimo aspetto con una copertura di 9,788 km a partita. L'unica classifica, invece, in cui la posizione occupata è la penultima: riguarda le porzioni di campo coperte in camminata (38,166 km). Sotto questo aspetto domina il Torino, ultima avversaria dei capitolini, con 42,177 km di media.

Il confronto con la scorsa stagione

Il confronto con la passata stagione diviene inevitabile ed evidenzia una somiglianza incredibile. A variare, infatti, sono solo poche centinaia di metri. Proprio come lo scorso anno la Lazio domina atleticamente la Serie A e si rivela una squadra che fa della copertura del campo una delle sue doti principali. La differenza tra i chilometri percorsi in camminata e quelli in corsa, invece, sottolineano come la rosa di Sarri fa del ritmo e della corsa un'arma per fare la differenza nei 90'. L'obiettivo del tecnico e dei suoi ragazzi sarà quello di abbinare a queste incredibili doti atletiche, la qualità che, al contrario della stagione 22/23, sta mancando in queste prime partite.

Pubblicato ieri alle 12:30