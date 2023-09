Lazio-Atletico Madrid, dalla Spagna: "Simeone torna da idolo, ma in emergenza"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'urna di Champions ha scherzato con la storia e con i ricordi inserendo nel gruppo E la Lazio e l'Atletico Madrid. Per la prima giornata della fase a gruppi, Diego Simeone farà ancora una volta ritorno a Roma da avversario (lo aveva già fatto nel 2011/12 in Europa League). La tifoseria biancoceleste riabbraccerà uno dei suoi eroi protagonisti della splendida Lazio di Cragnotti e campione d'Italia nella stagione 1999/00. Il Cholo è da sempre nel cuore della gente laziale, domani sera riceverà un'accoglienza speciale ma in campo sarà battaglia per oltre 90 minuti. Anche in Spagna si celebra il ritorno nella Capitale del tecnico argentino. "Simeone e Lazio, memoria di un campione", scrive Mundo Deportivo che aggiunge "Simeone torna come un idolo a quella che è stata la sua migliore esperienza italiana in Serie A". Sarà un ritorno nostalgico e romantico, ma dal punto di vista del campo, l'allenatore non può essere contento. Sono tante le assenze importanti nelle fila dell'Atletico. AS scrive di una squadra "in emergenza" e di un "Simeone con un problema a centrocampo viste le defezioni di De Paul, Lemar e Koke. Saranno solo 15 i giocatori della prima squadra presenti a Roma". Dall'altra parte ci sarà una "Lazio arrabbiata e in silenzio stampa dopo la sconfitta contro la Juventus", aggiunge il quotidiano sportivo spagnolo. L'uomo più temuto in Spagna? Secondo Mundo Deportivo si tratta di Luis Alberto che sta vivendo un periodo di grande forma e che in questo momento è "il pilastro che tiene in piedi la Lazio".