Lazio, attesa per Immobile: esami medici fissati per oggi

Lunedì importante per Ciro Immobile, assente ieri in campo per Lazio - Atalanta ma da capitano sempre a sostegno della squadra. Il bomber ha particolarmente apprezzato lo striscione di vicinanza della Curva Nord che si è schierata al suo fianco. Per stessa ammissione di Maurizio Sarri in conferenza stampa Ciro oggi sosterrà gli esami medici per avere un quadro più chiaro della situazione e iniziare il percorso di recupero durante la sosta per le nazionali: "Ciro è tutto da valutare, potrebbe essere un problema muscolare ma anche neurologico, ha sentito una sensazione di scossa elettrica al flessore. Domani (oggi, ndr) farà la risonanza e tutto, ci saranno delle risposte più certe".