Lazio, attesa per la notte di Monaco: in Europa manca da Stamford Bridge 2000

Era il 22 marzo 2000. La Lazio di Sven Goran Eriksson aveva bisogno di una vittoria a Stamford Bridge per essere sicura della vittoria del secondo girone di Champions League e della qualificazione ai quarti di finale. In casa del Chelsea nessuna squadra italiana era riuscita nell'impresa e il gol di Poyet a fine primo tempo sembrava far continuare la maledizione. Ma il destino aveva deciso che quella fosse la notte della Lazio: prima della fine dell'intervallo gli uomini di Eriksson erano già schierati in campo, riportando la mente dei tifosi più attempati a quell'iconico Lazio - Verona del 1974, i giocatori del Chelsea si trovarono di fronte undici leoni pronti all'attacco. Prima Simone Inzaghi, di scaltrezza, riportò in parità il punteggio, poi Sinisa Mihajlovic pennellò una traiettoria impossibile, di quelle che solo il suo sinistro divino sapeva inventare, che ammutolì Stamford Bridge e fece esplodere di gioia i tifosi laziali volati a Londra. Dopo il rosso a Fernando Couto e i vari assalti della squadra di Vialli frenati dal muro biancoceleste (Negro salvò sulla linea un tiro di Petrescu), arrivò il fischio finale e la qualificazione ai quarti. Il punto più alto della storia della Lazio in Champions League.

La missione della squadra di Sarri è ripetere quel successo. Per il valore delle squadre in campo, oggi è richiesta un'impresa ancora più importante. La notte di Monaco di Baviera potrebbe entrare negli annali della storia della Lazio: già la vittoria dell'andata ne fa parte, a fianco al successo contro il Mallorca a Birmingham, quello contro il Chalsea e il trionfo in Supercoppa Europea contro gli invincibili del Manchester United a Montecarlo. Nell'era Lotito il punto più alto raggiunto sono i quarti di finale di Europa League: nel 2012-13 fu l'arbitraggio di Collum in casa del Fenerbahce a condannare i ragazzi di Petkovic, nel 2017-18 la follia di Salisburgo sbarrò la strada alla squadra di Inzaghi.