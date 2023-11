Lazio, Atzori: "Ho sempre sostenuto Sarri. Favorita? Io dico..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di TvPlay l'ex allenatore Gianluca Atzori ha analizzato il derby della Capitale che andrà in scena domani sera. Ecco il suo pensiero sulla Lazio e sulla stracittadina: “Lazio o Roma? Ho sempre sostenuto e stravedo per Sarri. Mi piace il fatto che attraverso il gioco vuole portare a casa il risultato. Chi è favorito nel derby? Non so, io sono dei Castelli Romani quindi so cosa vuol dire per la città. Sono due squadre che si equivalgono, ma se devo sbilanciarmi dico Lazio. Penso che la differenza la fa l’allenatore, quindi Sarri. Nella Lazio vedo tanto la sua mano, in virtù di quanto fatto di buono l’anno scorso. In quasi tutte le partite si può notare come il possesso palla è in favore dei biancocelesti. Su 10 partite, per dire, su 8 il gioco della Lazio è dominante. E’ un dato di fatto”.