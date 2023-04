Lazio, auguri a Marco Ballotta: il portiere dello scudetto compie 59 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Giornata importante per un grande ex di casa Lazio. Marco Ballotta uno degli eroi dello scudetto biancoceleste del 2000 spegne 59 candeline. Nato a a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna il 3 aprile del 1964 ha vestito anche le maglie di Inter, Modena, Bologna, Brescia, Parma e Treviso. Nel 2005 è tornato alla Lazio e due anni più tardi ha disputato la Champions League. È stato il giocatore più anziano ad aver disputato una partita della massima competizione continentale all'età di 43 anni e 253 giorni. In Serie A invece ha disputato il suo ultimo match, sempre con l'aquila sul petto, a 44 anni e 38 giorni.