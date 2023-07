Lazio - Auronzo, è l'amichevole dei Primavera: i ragazzi a segno

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La prima uscita stagionale della Lazio si è conclusa 16-0. La squadra di Sarri ha dominato la partita contro un avversario nettamente inferiore sulla carta e sul campo. Sono stati 11 i calciatori andati a segno nel corso dell'amichevole e tra loro c'è stato spazio anche per i Primavera. A entrare nel tabellino sono stati Sana Fernandes, autore di una doppietta, Diego Gonzalez, bravo a riempire l'area e sfruttare un rimpallo favorevole, e Crespi, bravo nell'attaccare la profondità e scartare il portiere prima di mettere la palla in rete. Ottime risposte, dunque, anche dalle giovani leve che vogliono sfruttare l'occasione per mettersi in mostra agli occhi di Sarri.