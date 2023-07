Lazio - Auronzo, oggi il primo test amichevole: l'ultimo precedente

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Oggi il ritiro della Lazio entrerà nel vivo. Alle ore alle 18.00 la squadra scenderà in campo contro l'Auronzo, per la prima prova stagionale. Un appuntamento che ormai è diventato tradizione sotto le Tre Cime di Lavaredo e che spesso è sinonimo di grande spettacolo. Basti pensare all'ultimo precedente tra le due squadre, quando lo scorso anno10 , il luglio 2022, la Lazio si imponeva per 21-0 contro la squadra locale. Nove marcatori differenti (Luis Alberto, Moro, Cancellieri, Akpa Akpro, Felipe Anderson, Kiyine, Romero e Basic), Felipe Anderson grande protagonista con un poker realizzato in pochi minuti e un risultato larghissimo, difficilmente emulabile. Nasce così una sfida nella sfida. Mettendo in pratica quanto provato in questi giorni, la squadra di Sarri proverà a migliorare il proprio record, aumentando anche lo score totale che oggi recita: 13 partite, 167 gol fatti e 0 subiti.