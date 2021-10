Lazio, baby Cataldi supporta il papà dalla tv: Danilo ha un tifoso speciale - FOTO

Danilo Cataldi ha un tifoso speciale. Mentre il numero 32 biancoceleste lottava in mezzo al campo, il piccolo Tommaso faceva il tifo per lui dal salone di casa davanti la televisione. Il figlio del centrocampista, lanciato titolare da Sarri contro la Fiorentina, e sua moglie Elisa è il tifoso speciale di questa serata per la squadra di Sarri. Doppia gioia dunque per Danilo che, quando tornerà a casa, potrà abbracciare anche il suo piccolo supporter.