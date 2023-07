Lazio, Balde: "Lui mi dà tanti consigli. La cosa più difficile..."

Al termine della seduta mattutina, ai microfoni ufficiali del club è intervenuto Balde per esprimere le sue impressioni sui primi giorni di ritiro. Queste le parole: "Sta andando bene al mister piace lavorare sulla tattica, per sapere come pressare e muovere la palla. Il fisico lo abbiamo già fatto. Sono un po’ stanco, ma va tutto bene. Livello? Stare in prima squadra è molto diverso dalla Primavera, si corre di più e non hai molto tempo per pensare. La cosa più difficile? Il movimento senza palla e con la palla e come pressare, per noi è difficile. Ruolo? Non so, esterno mi piace e ci ho sempre giocato. Anche punta mi piace. Felipe Anderson è quello che mi parla di più e che mi spiega le cose. Devi giocare come sai e come hai sempre fatto. Cosa mi aspetto dal futuro? Per me questa è una buona occasione, io voglio bene per rimanere in prima squadra. Sana Fernades e Keita? Sono diversi, mio fratello era più grosso e potente. Sana è più agile. Sono diversi".

