Lazio, Baldieri: "Squadra in crescita. Roma? In campionato la vedo dietro"

Poco meno di 48 ore e dopo due mesi sarà di nuovo Serie A. Sulla ripresa e anche su Lazio e Roma ha detto la sua l'ex calciatore Paolo Baldieri: "La Lazio ha un potenziale per entrare tra le prime quattro. E' una squadra in continua crescita tecnica e mentale. Quando gioca bene stravince, ma vince anche quando gioca male. Il fatto di aver lavorato con tutta la rosa a disposizione credo sia stato un vantaggio. Roma? Non mi è piaciuta la gestione del caso Karsdorp. Non vedo una squadra completa. Spero possa fare bene in Coppa, ma in campionato la vedo dietro la Lazio", queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio.