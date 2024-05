Lazio, Ballardini: "La mia era una squadra a fine corsa. Su Tudor penso che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Al termine del pareggio tra Lazio e Sassuolo, importante per i biancocelesti che ottengono la qualificazione in Europa League, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico neroverde Davide Ballardini - ex allenatore anche dei biancocelesti - che ha commentato la prestazione dei suoi giocatori prima di fare un salto nel passato ricordando l'impresa di Pechino del 2009.

"Ogni partita conta anche se si è retrocessi, ci sono tante cose da salvaguardare. Tanti giocatori giovani non erano abituati a lottare per non retrocedere, si sono ritrovati in una situazione complicata. La testa conta tanto e noi siamo stati troppo fragili, almeno nei due mesi che ci siamo stati noi, a questo si aggiunge l'assenza del giocatore più rappresentativo. Se ho qualche rimpianto? Dodici partite sono poche, sono una preparazione e questo lo avluteremo, si fa in tempo a capire giusto due cose. Io sono arrivato con la speranza di avere tutti a disposizione e Berardi non c'era, prima di noi il Sassuolo senza di lui non aveva mai vinto una partita. Un giocatore non fa la squadra, ma è importante. Da Sassuolo mi porto le persone che ho conosciuto.

SUPERCOPPA 2009 - "La finale di Supercoppa Italia fu una partita in cui fummo bravi, umili e fortunati. La mia era una Lazio a fine corsa, poi cambiarono tante cose. Ho un bel ricordo di Pechino e la società ti rimane straordinariamente, è una società di straordinaria importanza a livello internazionale".

TUDOR - "Tudor l'ho incontrato quando era al Verona, è molto chiaro ciò che vuole, le sue square hanno uno stile e un'identità chiara, quando noti questo vuoldire che è un allenatore capace. Poi è chiaro che ci vogliono gli interpreti e i giocatori funzionali allo stile che lui ha.