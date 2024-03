Lazio, Ballotta: "Bisogna sfruttare le difficoltà del Bayern e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio si prepara alla grande sfida contro il Bayern Monaco. L'Allianz Arena sarà il teatro della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il risultato è quello di 1-0 per i biancocelesti: l'obiettivo sarà cercare di difenderlo, possibilmente ampliarlo, e passare il turno. Ai microfoni di Notizie.com è intervenuto l'ex portiere Marco Ballotta che ha dato il suo pensiero sulla gara, sicuramente molto delicata per le sorti della stagione delle due squadre. Queste le sue parole: Stasera sarà una partita molto delicata, importante, potrebbe essere decisiva non solo per il passaggio del turno ma potrebbe dare una svolta al momento della Lazio nel bene o nel male. Se si passasse il turno non parlerei di stagione salvata, ma cambierebbe l’entusiasmo. Già nella partita d’andata ci si aspettava un risultato diverso, poi sappiamo come è andata”.

“Nulla è perduto nonostante la forza del Bayern proprio perché non sta attraversando un grande momento. Va detto però che conosciamo la sua importanza e i giocatori presenti in rosa. Cercheranno di non lasciare nulla di intentato. Quando ritrovano la condizione migliore queste squadre sono abituate a giocare un certo tipo di partite da dentro o fuori. La Lazio dovrà sfruttare queste difficoltà del Bayern colpendolo magari in contropiede. Prevedo che faranno una partita d’attacco e la Lazio dovrà sfruttare le occasioni che capiteranno. È una partita molto importante, forse la più importante dell’anno per la Lazio. La partita può davvero dire tanto”.