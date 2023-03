Lazio, Ballotta: "Derby? Io punto su di lui. Per me il più bello è stato..."

TUTTOmercatoWEB.com

Si avvicina il derby della Capitale, la sfida più attesa dai tifosi e non solo. Tra le tante personalità che si sono espresse in merito, c'è l'ex biancoceleste Marco Ballotta. Queste le parole rilasciate a TMW: "Chi arriva meglio? Psicologicamente la Lazio arriverà provata dall’eliminazione e la Roma rinfrancata dalla qualificazione. Ma è tutto comunque difficile da leggere in anticipo, sarà una gara equilibrata. Su chi punterei della Lazio? Vedo una squadra complessivamente carica, in forma e pimpante. C’è sempre la speranza su Milinkovic-Savic, anche se non è il momento migliore”.

LAZIO - "C’è stato il difetto originale dell’alibi della rosa corta a contribuire alle eliminazioni della Lazio dalle coppe? Le coppe vanno giocate ed onorate e servono anche per far crescere i giocatori più velocemente. Se Sarri ha in parte snobbato le Coppe ha commesso un errore. Sulla rosa corta ha ragione, ma creare questo alibi ha tolto profondità alla stagione laziale. La rosa è sicuramente da ampliare e completare. Non capisco perché non si vada ad eliminare il problema principale, vale a dire quello del centravanti singolo”

RICORDI - "Il mio migliore derby? Quello che abbiamo vinto all’ultimo minuto col 3-2 di Behrami è il più bello da ricordare”

