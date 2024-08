Lazio, Ballotta: "Lotito? Buona gestione, ma gli rimprovero uno cosa..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni de ilgiornaledellosport.it, l'ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, ha commentato la gestione societaria degli ultimi anni elogiando il lavoro fatto da Lotito, ma preservando anche qualche critica:

"Considerando le condizioni della società quando, nel 2004, è arrivato Lotito, direi che sono stati raggiunti ottimi risultati. Ora però servirebbe un salto di qualità economico per lottare per lo scudetto. Ma il salto non arriva. Detto questo nell’attuale gestione sono più gli anni positivi che quelli negativi. Credo servano figure nei posti giusti, persone competenti".