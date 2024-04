Lazio, Ballotta: "Ora è tutto più difficile, ci vuole una rifondazione"

Ai microfoni di tag24.it è intervenuto l'ex portiere biancoceleste Marco Ballotta, che ha commentato il derby della Capitale di sabato scorso vinto dalla Roma contro la Lazio. In particolare si è soffermato sul lavoro di Igor Tudor in biancoceleste e sul futuro, sempre più incerto, di Ciro Immobile. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Derby? Si aspettava questa partita per vedere se il cambio dell’allenatore avesse portato ad un cambiamento dal punto di vista dei risultati, visto che si è sempre legati a quelli; poi il derby è sempre una partita strana, ma chi la fa sua salva la stagione. Purtroppo non è andata bene alla Lazio, ma penso che sia stato avviato un percorso con un nuovo allenatore. La sconfitta mette la squadra in una posizione delicata , ora bisogna chiudere al meglio il campionato, ma bisogna cominciare a pensare alla prossima stagione, nonostante ci sia un ritorno di coppa da affrontare con la Juventus, senza darsi per vinti, nonostante il 2-0".

"Stagione finita? Non dico di si perché non si sa mai, ma ora diventa tutto difficile. Purtroppo è un’annata da dimenticare, ma che possa servire da esperienza per il futuro. La colpa è di tutti, dai giocatori alla squadra, per passare alla società; è un’annata che deve portare chiunque a fare meglio per il futuro. Ci sono ancora tanti punti a disposizione, ma lì davanti corrono. Tudor ha ancora tanto lavoro da fare, ma anche i giocatori devono dimostrare se vorranno far parte di questa rosa la prossima stagione. Tudor sta facendo le sue opportune verifiche pensando già al futuro, altrimenti non puoi provare a campionato in corso. Oggi lui non vede certezze e sta cercando di trovare la formula giusta, ma un conto è quando le fai in amichevole un altro nel pieno della stagione. Decidere di sperimentare fa anche capire che sono già proiettati all’anno prossimo".

"Rifondazione? Sicuramente ci vuole in ogni caso. Quest’anno non è stata fatta una buona campagna acquisti, nella prossima sessione deve esserci un cambiamento profondo, capire su chi si possa contare, specie i più carismatici visto che questo valore manca. Immobile? Adesso lo si critica per un’annata difficile, ma sappiamo cosa ha fatto nel corso degli anni. Non dico che siano venuti a mancare gli stimoli, ma sono successe delle cose che non sono state affrontate nella maniera giusta da parte di tutti. Io non penso si ripartirà da Immobile vista anche l’età, potrebbe far parte della rosa a mezzo servizio ma non penso che lo farebbe. Lui è uno di quelli dove la squadra dovrebbe girargli intorno, non è più quello di due-tre anni fa, bisogna rendersene conto. Secondo me prenderà altri lidi, va assolutamente ringraziato, ma non vedo più quell’amore che c’era prima".

"Tudor deve ancora conoscere l’ambiente. Ha detto che c'è stata 'Troppa Roma'? Magari ha anche ragione, ma non le deve dire, magari il tifoso ha bisogno di qualcosa di diverso. Non dico che sia un sanguigno, ma è molto dritto, però deve stare attento alle parole. Prima batti la Juventus, poi perdi, ma i bianconeri erano meno forti quando li hai battuti e più forti quando hai perso? Bisogna essere più equilibrati nelle dichiarazioni, ma è appena arrivato e deve ancora conoscere l’ambiente".