Lazio, ballottaggio Castellanos - Immobile: Taty in vantaggio, ma...

La Lazio scalda i motori per la partita contro la Fiorentina di stasera all'Olimpico. La squadra di Sarri ha la grande occasione con una vittoria di avvicinare il quarto posto e mettere alle spalle la sconfitta di Rotterdam. Tra i dubbi di formazione del tecnico il principale riguarda sempre il ruolo di centravanti: Immobile e Castellanos si giocano ancora una maglia, con la scelta che verrà fatta a ridosso del fischio d'inizio.

L'argentino è leggermente in vantaggio sul capitano, che cerca un gol che manca dalla partita interna contro il Monza. Al de Kuip Sarri ha optato per Ciro, stavolta nell'ottica dell'alternanza il Taty parte più avanti, con Immobile destinato a entrare a partita in corso.

Nell'ultima partita interna contro l'Atalanta Castellanos è andato in gol, a Reggio Emilia ha servito un assist mostrando un'ottimo stato di forma, mentre a Rotterdam si è guadagnato il rigore del 3-1: proverà a far male anche alla Fiorentina, diretta concorrente per i primi quattro posti. Immobile invece cercherà di sfruttare gli spazi che la squadra di Italiano lascia. Chissà che non sia questa l'occasione per sbloccarsi.