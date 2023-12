Lazio, Balotelli: "Sarri è bravissimo, ma contro il Bayern serve un miracolo"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

L'ex attaccante del Milan, tra le altre, Mario Balotelli, si è espresso ai microfoni di TvPlay per analizzare i sorteggi in Europa delle italiane. Tra questi c'è anche quello della Lazio, che agli ottavi di Champions League affronterà una sfida difficile contro il Bayern Monaco. Ecco il suo pensiero a riguardo: “I sorteggi di Champions League? La Lazio deve fare una specie di miracolo per passare il turno contro il Bayern Monaco. La speranza c’è anche perché Sarri è un bravissimo allenatore. La Lazio farà di tutto per vincere, giocherà la partita della vita e nel calcio tutto può succedere. La pressione sarà tutta sulle spalle del Bayern. Squadre del genere in Champions si trasformano, in certe partite sanno esaltarsi. Questo Bayern non è insuperabile, ma di certo è nettamente favorito per il passaggio del turno. In partite del genere c’è chi si esalta nelle partite importanti e chi invece si fa prendere dalla paura”.